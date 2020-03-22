Коронавирус
RT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
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Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Кино
Опубликован финальный трейлер «Ghost in the Shell: SAC_2045»
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
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В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
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Общество
Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
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Почему «Хюррем Султан» покинула «Великолепный век»
Главная героиня популярного турецкого сериала Мерьем Узерли, вошедшая в историю телесериала, как Хюррем Султан, ушла из проекта, так и не завершив съемки.
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В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля
Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Политика
Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
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Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна
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Здоровье
В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Силовики займутся поисками распространителя персональных данных сахалинки
Ранее ASTV.RU сообщал, что неизвестные распространили в мессенджерах персональные данные сахалинки, у которой заподозрили COVID 2019.
Спорт
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Экономика
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Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
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Клиенты Сбербанка массово переходят на безналичные платежи
По словам Светланы Кирсановой, возглавляющей блок по розничному бизнесу Сбербанка, в нашей стране стремительными темпами растет популярность безналичных платежей среди людей.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.