Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

ТАСС16:50

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

RT на русском15:23

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Интерфакс14:48

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

Коммерсантъ14:53

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Lenta.ru14:52

Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу

РБК15:07

Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Газета.Ru14:47
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"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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