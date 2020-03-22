Коронавирус
RT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Как рассказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на данный момент переход Путина на дистанционный режим работы пока невозможен.Профильвчера в 16:46
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