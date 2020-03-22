с чего всё началось

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Происшествия В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин Более 1,6 тысячи человек в Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава облминздрава Константин Хальзов.

Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Армия и оружие На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.