Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Как рассказал агентству «Интерфакс»
 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на данный момент переход Путина на дистанционный режим работы пока невозможен.
Профильвчера в 16:46

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Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

RT на русскомвчера в 15:23

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Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Lenta.ruвчера в 14:52

Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:47
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РИА Новости вчера в 08:47
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Как сообщается на сайте «Газета. ru», боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию.
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Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Lenta.ru вчера в 23:54
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41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
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На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

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Назван результат теста Криштиану Роналду на коронавирус

LiveResult.Ru вчера в 16:09
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК вчера в 11:18
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В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски.
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Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
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Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Технологии

США объединили против коронавируса суперкомпьютеры

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РИА Новости вчера в 21:32
Общество

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"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.
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Открытие выставки Пушкинского музея «От Дюрера до Матисса» пройдет в прямом эфире

ТАСС вчера в 08:18
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
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