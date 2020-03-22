Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

В кремле пока не рассматривают возможность перехода президента РФ Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс14:48

Подробнее о событии

Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

ТАСС16:50

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

RT на русском15:23

Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Газета.Ru14:47

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

Коммерсантъ14:53

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Lenta.ru14:52

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Интерфакс14:48

Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу

РБК15:07
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ТАСС 16:14
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Происшествия

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

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Российская газета 20 марта в 09:12
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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РИА Новости 05:44
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии

Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
REGNUM 16:21
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.
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Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
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В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
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"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
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В Турции число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Газета.Ru 15:39
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

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Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
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Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
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Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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