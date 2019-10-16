В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.

с чего всё началось

Нет. Я не знаю, откуда взялись эти сообщения.

Вопрос создания «зеленой» партии не стоит в повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле не рассматривают возможность создания «зеленой» партии

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