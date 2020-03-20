Энергетика

Москва 24Москва 24В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ru08:23

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ06:02

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новости06:24

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомости06:13

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС06:31

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском05:53

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:58, Ашберн

Комментарии

Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Российская Действительность 14:44
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Общество

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Кино

Netflix выпустил аниме по «Видоизмененному углероду»

Политика Сегодня 13:04
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Somanyhorses 04:58
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
РБК 04:00
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
ФАН 18:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

В США предупредили об опасности попыток изоляции России

Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Газета.Ru 15:10
Хоккей

Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости 09:32
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Москва 24 18 марта в 21:23
Происшествия

Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Газета.Ru 17:40
Экономика

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК 17:06
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Новый Калининград.Ru 14:51
Финансы

Биржевые индексы США закрыли неделю сильным падением

Фондовые индексы США вернулись к падению на 3,6-4,6% на фоне последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 17:28
Армия и оружие

Госдеп раскритиковал Иран за поддержку «Хезболлы»

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:17 — REGNUM В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM 16:17
Здоровье

FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Недвижимость.RU 16:45
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform 08:12
Культура

Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Россия – Культура 06:00
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Украина.ру 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное