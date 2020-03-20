Энергетика

Москва 24Москва 24В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

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РИА Новости20 марта в 06:24

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС20 марта в 06:31

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ20 марта в 06:02

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском20 марта в 05:53

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК20 марта в 05:50
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