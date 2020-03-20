Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

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