Энергетика
РИА НовостиВ Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
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Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
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Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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