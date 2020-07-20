Политика
URA.RuВ Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала. Такое заявление во время конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответ — нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что митинги были проплачены извне.
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с чего всё началось
В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:58
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Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.
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Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
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Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
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Акция получила название «Летняя распродажа, раунд 2». В ее рамках клиенты смогут купить со скидкой смартфоны от Xiaomi и Redmi.
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Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
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