Политика
URA.RuВ Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала. Такое заявление во время конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответ — нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что митинги были проплачены извне.
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с чего всё началось
В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:58
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В Саратове совершено нападение на следователя СК
Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
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