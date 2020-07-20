В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала. Такое заявление во время конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответ — нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что митинги были проплачены извне.

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены

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