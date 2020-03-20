Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ru08:23

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском05:53

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

РИА Новости06:24

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомости06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ06:02

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС06:31

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК05:50
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Комментарии

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Lenta.ru вчера в 05:33
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