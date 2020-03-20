Энергетика
Российская газетаВ Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.
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Общество
В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
Общество
Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье
В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу
Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Футбол
«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient
В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Здоровье
В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус
В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Мясников рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Врач Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал в своем telegram-канале, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.
Общество
В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М
В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма
Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
Финансы
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю
Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Общество
Шведское СМИ увидело в пандемии коронавируса третью мировую войну
Колумнист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Экономика
ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса
Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
Политика
Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок
Автор Конституции назвал механизм выдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на пятый срок.
Политика
Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства
Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Общество
«Фонтанка» запускает онлайн-марафон «Без антракта». Театры и музыканты будут играть в прямом эфире
В наших прямых эфирах вы увидите то, что должны были увидеть и услышать в залах, на что покупали билеты, мечтая о премьерах, но помешал коронавирус.
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.