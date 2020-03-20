В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

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Экономика ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Энергетика Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

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Шоу-бизнес Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.