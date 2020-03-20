Энергетика
Российская газетаВ Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.
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Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 253
Вылечить и выписать из больниц удалось 12 человек. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано.
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Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
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«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
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Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ РФ поможет онлайн-торговле
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Такое решение принято 20 марта в ходе заседания директоров ЦБ РФ.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Технологии
Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Microsoft рассекретила новое меню «Пуск» для Windows 10.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Общество
Мишустин рассказал о разработке шести препаратов от коронавируса в РФ
Премьер-правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали сразу шесть препаратов от коронавируса.
Общество
Признаки коронавируса подтвердили у 253 россиян: актуальная информация на 20 марта
За последние сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 54 человека Москва, 20 марта.
Технологии
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По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Футбол
Леонид Федун: «Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе, для которых это не просто палево денег»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации с коронавирусом и приостановкой РПЛ из-за эпидемии.
Футбол
«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient
В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
Политика
Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Шоу-бизнес
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Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Липецкой области
Жертвами возгорания стали три человека, в том числе двое детей.