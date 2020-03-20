Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
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Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС06:31

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

РИА Новости06:24

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомости06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ06:02

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском05:53

В Кремле ответили на заявления о «катастрофической» цене на нефть

Газета.Ru05:50

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК05:50
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Комментарии

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После прошлогоднего пикапа Mountiaq, созданного на базе «Кодиака», перекройке подвергнется хэтчбек Scala — его превратят в родстер.
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ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

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В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
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Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
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Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
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