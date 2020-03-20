Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

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