Энергетика
РИА НовостиВ Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
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Комментарии
Политика
Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России
Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
После прошлогоднего пикапа Mountiaq, созданного на базе «Кодиака», перекройке подвергнется хэтчбек Scala — его превратят в родстер.
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Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»
Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
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ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Энергетика
WSJ: Техас думает ограничить нефтедобычу впервые с 1970-х годов
Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением ограничить добычу, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Армия и оружие
Нефтяную войну Эр-Рияда с Москвой могут сорвать йеменцы
Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Наука
Российские ученые приблизили воплощение «голубой мечты» авиастроителей
Экономика
Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Авто
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях
Происшествия
Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Экономика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Футбол
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.