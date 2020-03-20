Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства. Никаких "войн" с Саудовской Аравией нет.
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Дмитрий Песков
Говоря о том, что это катастрофа для России, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. У нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и планов развития.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 05:50

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В Кремле не считают нынешние цены на нефть катастрофой для России

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