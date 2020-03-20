В Кремле считают, что ситуация с ценами на нефть не является катастрофической, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у страны имеется запас прочности.

В Кремле не считают падение цен на нефть катастрофой

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