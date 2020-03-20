Энергетика

News.ruNews.ruВ Кремле не считают падение цен на нефть катастрофой

В Кремле считают, что ситуация с ценами на нефть не является катастрофической, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у страны имеется запас прочности.
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В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ20 марта в 06:02

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС20 марта в 06:31

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новости20 марта в 06:24

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомости20 марта в 06:13

Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ru20 марта в 08:23

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском20 марта в 05:53

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК20 марта в 05:50
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«Соник в кино» появится в домашнем прокате на месяц раньше — 31 марта

Аналогично решила поступить и Paramount: «Соник в кино» появится в цифровых сервисах на месяц раньше — уже 31 марта.
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