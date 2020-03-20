Энергетика
News.ruВ Кремле не считают падение цен на нефть катастрофой
В Кремле считают, что ситуация с ценами на нефть не является катастрофической, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у страны имеется запас прочности.
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Комментарии
Здоровье
Средний инкубационный период коронавируса установлен Роспотребнадзором
Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Музыка
Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году
Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Здоровье
На карантине по коронавирусу находятся уже 1274 жителя Пермского края
На карантине из-за опасного вируса находятся уже 1274 жителя Пермского края. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом.
Общество
Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.
Кино
«Соник в кино» появится в домашнем прокате на месяц раньше — 31 марта
Аналогично решила поступить и Paramount: «Соник в кино» появится в цифровых сервисах на месяц раньше — уже 31 марта.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса
В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тысячи человек.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Происшествия
В Башкирии уничтожен готовивший теракт боевик
Сотрудники спецслужб ликвидировали в пригороде Уфы в Башкирии боевика, который планировал теракт.
Здоровье
В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях
В Минздраве России рассказали, насколько эффективно применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условиях.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.