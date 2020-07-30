Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно.

Kremlin Pool / Igor Russak / Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что якобы в России занимаются минимизацией эффектов от санкций только четыре человека.

В Кремле не согласились с мнением Дерипаски о противодействии санкциям

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