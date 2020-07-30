Политика
РЕН ТВВ Кремле не согласились с мнением Дерипаски о противодействии санкциям
Kremlin Pool / Igor Russak / Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что якобы в России занимаются минимизацией эффектов от санкций только четыре человека.
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Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 07:15
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Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
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Российская газета 00:18
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
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Аргументы и Факты вчера в 12:32
Происшествия
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Ранее супруга заявила, что Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался от передозировки наркотиков, однако шприца в их квартире в Санкт-Петербурге не нашли.
Газета.Ru 07:36
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CT news вчера в 18:56
Общество
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ТАСС 04:59
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Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
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RT на русском 08:05
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Футбол
Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании
В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.
Чемпионат 08:00
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
До 1 ноября чиновники подготовят постановление, по которому область примет на свой баланс эти учреждения.
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В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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Кино
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
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Известия вчера в 07:41
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
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BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Игрок «Краснодара» больше потерял в цене всех среди футболистов РПЛ
Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал актуальный список цен на игроков российской Премьер-лиги, который больше остальных потеряли в цене по итогам года.
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Шоу-бизнес
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Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
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Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК, которые предположительно являются гражданами России.
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Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11