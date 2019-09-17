Политика
РИА НовостиВ Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Народные новости вчера в 19:38
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:36
Единоборства
Нурмагомедов продал футболку Порье за $100 тысяч
После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками.
МИР 24 00:22
Происшествия
Задержан мужчина, сбросивший девушку в Сочи с моста
АиФ Краснодар 05:45
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 04:55
Происшествия
В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Гаджеты
Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети
Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 03:41
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции.
Известия 14 сентября в 19:22
Наука
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа 02:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.
Популярная механика 05:05
Армия и оружие
ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду.
Военное обозрение 05:05
Футбол
Кашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком
В РПЛ Кашчелан выходил также вместе с "Тосно" и "Тамбовом", однако перед текущим сезоном был забракован главным тренером клуба Александром Григоряном, после чего и перебрался в "Балтику".
ProstoProSport 06:10