Политика
РИА НовостиВ Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
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Я не думаю, что президент смотрел это видео. Это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Есть вердикт суда и законные права по опротестованию этого вердикта.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь 06:12
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