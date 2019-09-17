Экономика
РИА НовостиВ Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).Коммерсантъ16 сентября в 18:07
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Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
URA.Ru16 сентября в 21:09
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Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
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Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.
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Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
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Футбол
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"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП
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