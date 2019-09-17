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с чего всё началось

Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»

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