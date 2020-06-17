с чего всё началось

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. Чеченский лидер заявил с иронией, что его приказ был бы исполнен.

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 98

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 40

Шоу-бизнес Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера. 38

Путешествия Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором. 41

Политика США ввели санкции против супруги и сестры Асада США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США. 318

Происшествия Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы Столичная полиция проверяет информацию о хлопках, похожих на звуки выстрелов, о которых сообщили очевидцы с Зоологической улицы в Москве. 1

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 753

Политика Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Треть компаний в России проигнорировали господдержку Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными. 11

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 44