Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. Чеченский лидер заявил с иронией, что его приказ был бы исполнен.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 обвинения в его причастности к покушению на убийство грузинского журналиста Георгия Габунии.
Znak.comвчера в 21:23

Подробнее о событии

Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста

РИА Новостивчера в 16:11

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ТАСС06:55

Кремль отверг обвинения в адрес России в покушении на журналиста в Грузии

РБК06:47

В Кремле ответили на обвинения в попытке покушения на Габунию

Московский Комсомолец06:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою связь с покушением на грузинского телеведущего Георгия Габунию

Эхо Москвы04:31

Кадыров выдал предупреждение Грузии: «Габунии лучше встать на колени и извиниться»

Царьградвчера в 16:25

Кремль прокомментировал данные о причастности Кадырова к покушению на Габунию

Lenta.ru07:59
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Футбол

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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
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Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

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BFM.ru 03:20
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Общество

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Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП

Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
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Хоккей

Юрий Михайлис стал главным тренером «Барыса»

Чемпионат 04:35
Путешествия

Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором.
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Политика

США ввели санкции против супруги и сестры Асада

США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
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Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Lenta.ru 10:04
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Футбол

Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 19:40
Происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы

Столичная полиция проверяет информацию о хлопках, похожих на звуки выстрелов, о которых сообщили очевидцы с Зоологической улицы в Москве.
ТАСС 10:30
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости 15 июня в 14:11
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Политика

Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис

Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
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Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
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Экономика

Треть компаний в России проигнорировали господдержку

Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными.
Lenta.ru 06:07
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о том, как кормить граждан на борту самолета, который был датирован 1988 годом.
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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Warner Bros. проведет онлайн-фестиваль DC FanDome — аналог Comic Con

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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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