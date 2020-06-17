с чего всё началось

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. Чеченский лидер заявил с иронией, что его приказ был бы исполнен.

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Шоу-бизнес Певица Натали показала фото в купальнике 20-летней давности Певица Натали часто делится в своем Instagram с подписчиками архивными фотоснимками со времен своей молодости.

Общество СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.

Авто Появились новые фото преемника Great Wall Hover В открытой базе ведомства появились фотографии и технические характеристики преемника Great Wall Hover H5 с индексом B06.

Экономика ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на закупку труб большого диаметра «Газпромом», собщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Технологии Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности. 14

Происшествия Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Здоровье В ВОЗ дали рекомендации по приему дексаметазона Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. 912

Происшествия Автобус врезался в опору моста в Туле Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. 4

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 42

Общество Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). 3K

Авто BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком. 8