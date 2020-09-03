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В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал
 Песков.
БИЗНЕС Online06:01
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RT на русском

В Кремле не видят в ситуации с Навальным причин для рестрикций против РФ

RT на русском11:57
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

Газета.Ru12:05
РБК

Песков не увидел повода для новых санкций против России из-за Навального

РБК06:35
РИА Новости

Кремль не увидел оснований для санкций против России из-за Навального

РИА Новости07:31
Коммерсантъ

Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Коммерсантъ05:52
ТАСС

Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

ТАСС06:52
Lenta.ru

Кремль не нашел повода для открытия уголовного дела из-за Навального

Lenta.ru06:10

В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
Уфимские Заметки03:38
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55

В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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