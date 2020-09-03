В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С чего всё началось Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал Песков. БИЗНЕС Online 06:01