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В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал
 Песков.
БИЗНЕС Online06:01
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РИА Новости

Кремль не увидел оснований для санкций против России из-за Навального

РИА Новости07:31
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

Газета.Ru12:05
ТАСС

Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

ТАСС06:52
RT на русском

В Кремле не видят в ситуации с Навальным причин для рестрикций против РФ

RT на русском11:57
Коммерсантъ

Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Коммерсантъ05:52
РБК

Песков не увидел повода для новых санкций против России из-за Навального

РБК06:35
Lenta.ru

Кремль не нашел повода для открытия уголовного дела из-за Навального

Lenta.ru06:10

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Газета.Ru07:58
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Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

Растение-паразит использовало для цветения чужие сигнальные белки

Группа ученых из Куньминского института ботаники Китайской академии наук и Института химической экологии Общества Макса Планка доказала, что австралийская повилика (Cuscuta australis) — лишенное листьев паразитическое растение — использует для цветения сигнальные белки растения-хозяина, к которому прикрепляется.
Индикатор1 сентября в 06:33

В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15