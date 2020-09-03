В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
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В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал
Песков.
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