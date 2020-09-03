с чего всё началось

В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

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