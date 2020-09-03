Политика
ИзвестияВ Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал Песков.БИЗНЕС Online06:01
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Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости 06:14
Гаджеты
Samsung представила новую «раскладушку» – Z Fold 2
Вместе с новой, второй версией «раскладушки» Z Fold за 2 тысячи долларов, южнокорейский техногигант представил и ее эксклюзивную версию Thom Browne Edition, которая будет стоить 3,3 тысячи долларов.
Faktom 01 сентября в 15:03
Общество
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров для автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг с 2022 года.
Вести.Ru 04:00
Общество
На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым
Lenta.ru 10:28
Хоккей
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и «Йокеритом» из Хельсинки, который был запланирован на 3 сентября в столице Белоруссии, не состоится.
RT на русском 06:42
Общество
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM вчера в 08:42
Наука
Американские ученые впервые обнаружили слияние двух бактерий в одну
Topdaynews.ru 09:08
Общество
Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»
Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM 07:04
Общество
Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев
Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM 05:41
Происшествия
В Калуге загорелся бизнес-центр на площади 2,1 тыс. квадратных метров
В здании бизнес-центра в Калуге произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 07:06
Политика
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей
Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru вчера в 10:21
Кино
Новый фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» получит приквел и аниме
Netflix решил превратить новый фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» в целую франшизу — в разработку запущен приквел и аниме по мотивам.
Игромания.ру 09:33
Наука
Британские ученые разработали калькулятор возраста смерти
Сотрудники Университета Восточной Англии разработали калькулятор, предсказывающий примерный возраст смерти, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 07:49
Общество
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
РИА Новости 09:50
Авто
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
Корейский концерн Hyundai обнародовал тизеры кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения.
Новые автомобили 06:44
Киберспорт
Virtus.pro завершила борьбу на OMEGA League
«Медведи» завершили борьбу на турнире, заняв 7-8 место. За этот результат команда получила 15 тысяч долларов.
Матч ТВ 02:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей Лизу и Гарри в школу
Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза и Гарри посетили школьную линейку в День знаний.
iReactor 01 сентября в 08:05
Политика
Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального
Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:24
Энергетика
Минфин не раскрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета
Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК 06:50
Политика
В ОЗХО предложили помощь любой из сторон в ситуации с Навальным
ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь, — приводит ТАСС слова главы ОЗХО Фернандо Ариаса.
News.ru 09:27
Происшествия
Экс-замначальника Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Экс-главе Генштаба РФ Халилу Арсланову предъявили новое обвинение.
РЕН ТВ 01 сентября в 10:39
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс
RuNews24.ru вчера в 17:24
Политика
Володин назвал антироссийской акцией ситуацию с Навальным
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает «спланированной акцией против России» ситуацию с Навальным.
Национальная служба новостей 10:02
Футбол
Черданцев: назначение пенальти на Соболеве в Волгограде признано ошибочным
Журналист Георгий Черданцев сказал, что судья не должен был ставить пенальти в ворота "Ротора" в матче Российской премьер-лиги против московского "Спартака".
Газета.Ru 09:41
Политика
В Верховный суд подали иск против конституционных поправок
В четверг, 3 сентября, участники общественной кампании «НЕТ!» подали в Верховный суд иск о признании недействительным порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 10:29