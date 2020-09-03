Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для введения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным нет оснований, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, в Кремле не видят поводов для обвинений в адрес России из-за якобы отравления блогера.

С чего всё началось Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал Песков. БИЗНЕС Online 06:01