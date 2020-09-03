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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для введения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным нет оснований, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, в Кремле не видят поводов для обвинений в адрес России из-за якобы отравления блогера.В источнике
С чего всё началось
Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакомой с ними, не может давать своей оценки, указал
 Песков.
БИЗНЕС Online06:01
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RT на русском

В Кремле не видят в ситуации с Навальным причин для рестрикций против РФ

RT на русском11:57
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

Газета.Ru12:05
РБК

Песков не увидел повода для новых санкций против России из-за Навального

РБК06:35
РИА Новости

Кремль не увидел оснований для санкций против России из-за Навального

РИА Новости07:31
Коммерсантъ

Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Коммерсантъ05:52
ТАСС

Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

ТАСС06:52
Lenta.ru

Кремль не нашел повода для открытия уголовного дела из-за Навального

Lenta.ru06:10

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Российская газета12:06
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Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

Минздрав России рекомендовал проходить вакцинацию от коронавируса только тем, кто не перенес это заболевание и не имеет антител, об этом говорится в обновленном списке рекомендаций ведомства.
Взгляд.ру11:25
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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