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Известия

В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, кому могло быть выгодно отравление оппозиционера, он ответил, что не может этого сказать.
Интерфакс05:51
Подробнее о событии
ТАСС

Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

ТАСС06:52
RT на русском

Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Навальным

RT на русском06:24
Комсомольская правда

Путин не будет отвечать на угрозы Меркель

Комсомольская правда06:22
Интерфакс

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Интерфакс05:51
Lenta.ru

Кремль не нашел повода для открытия уголовного дела из-за Навального

Lenta.ru06:10
РБК

Песков не увидел повода для новых санкций против России

РБК05:55
Коммерсантъ

Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Коммерсантъ05:52

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы
Российская газета05:41
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газета03:33
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Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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