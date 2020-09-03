В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, кому могло быть выгодно отравление оппозиционера, он ответил, что не может этого сказать.

Интерфакс 05:51