В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
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В Кремле не видят причин для санкций против России и проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно
В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, кому могло быть выгодно отравление оппозиционера, он ответил, что не может этого сказать.
Интерфакс05:51
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