Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия 13:49
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Политика

Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси

В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
News.ru 09:42
Политика

Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
Взгляд.ру 12 декабря в 07:24
Политика

Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области

Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 07:36
Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
SpeedMe 12 декабря в 15:56
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Наука

Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Ugpressa.ru 12 декабря в 00:33
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Единоборства

Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245

Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Чемпионат вчера в 14:14
Кино

В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»

В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
CyberSport.ru вчера в 04:47
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском 17:49
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Хоккей

В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков

В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
РЕН ТВ 16:36
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
CNews 12 декабря в 02:21
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

В Ярославской области подросток избил школьника перед сверстниками

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, который избил 13-летнего школьника в городе Тутаев.
Известия 07:34
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Происшествия

В аэропорту Уфы погиб упавший на стройке рабочий

Известно, что рабочий при проведении работ в аэропорту упал с третьего этажа строящегося здания. Он скончался в машине скорой помощи.
Интерфакс 12:51
Футбол

Ливерпуль — Уотфорд 2:0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.
Чемпионат 09:07
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Чернокожая балерина Мисти Коупланд обвинила Большой театр в расизме после танца «баядерок» в коричневом гриме.
Телеканал 360° 12 декабря в 07:14
Общество

Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии

Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Sputnik Эстония 09:15
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

РБК 16:15
Шоу-бизнес

Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

Исполнительница София Ротару подверглась критике из-за приезда в Россию.
ФедералПресс 12 декабря в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное