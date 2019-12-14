Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

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