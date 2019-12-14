Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
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Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Футбол

Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Матч ТВ 14:41
Общество

Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей

Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь.
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Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Ведомости 08:49
Фигурное катание

Плющенко объяснил решение Загитовой приостановить карьеру

Профиль 13:32
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 12:18
Политика

Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
RT на русском вчера в 17:25
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.
Коммерсантъ 03:37
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Футбол

«Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале клубного ЧМ по футболу

РИА Новости 14:36
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

Суд Великобритании завершил слушания о долге Украины перед РФ

Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $4,5 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Русская Планета вчера в 00:02
Общество

Минюст изменяет правила взыскания долгов и вводит роботов-коллекторов

В Министерстве юстиции опубликовали законопроект, масштабно реформирующий систему взыскания долгов.
Экономика сегодня 04:18
Общество

МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи

На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Коммерсантъ 14:48
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
Футбол

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Спорт-Экспресс 11:50
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет

Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Моссовет 07:48
Футбол

Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Vprognoze.ru 03:22
Происшествия

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова.
Lenta.ru 15:07
Наука

Российские ученые изучили животворную силу Алтайских озер

12.12.19 Содовые озера, расположенные в Кулундинской степи Алтайского края являются «крупнейшими поставщиками» азота, необходимого для поддержания биологического круговорота.
Портал Поиск 12 декабря в 10:10
Общество

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе

Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Слово и Дело 05:23
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
RT на русском 15:28
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