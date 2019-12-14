Политика
Аргументы неделиВ Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
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Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Общество
Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей
Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания о долге Украины перед РФ
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $4,5 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Общество
Минюст изменяет правила взыскания долгов и вводит роботов-коллекторов
В Министерстве юстиции опубликовали законопроект, масштабно реформирующий систему взыскания долгов.
Общество
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Футбол
Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Футбол
Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»
Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Происшествия
Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова.
Наука
Российские ученые изучили животворную силу Алтайских озер
12.12.19 Содовые озера, расположенные в Кулундинской степи Алтайского края являются «крупнейшими поставщиками» азота, необходимого для поддержания биологического круговорота.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе
Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.