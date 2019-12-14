Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
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Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
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Газета.Ru 11:12
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В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

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Суд решил, что бассейн не вправе требовать справки

Бассейн не пускал к себе посетителей старше 12 лет без справок от врача.
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Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
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Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru вчера в 15:08
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В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

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США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
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«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

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Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:07
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
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Сегодня, 12 декабря в Санкт-Петербурге на Манежной площади начала работу Рождественская ярмарка.
Российская газета 12 декабря в 05:27
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
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Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
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В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:47
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Турция и Россия могут заключить новое соглашение о поставках С-400

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Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
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Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

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Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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