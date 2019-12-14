Политика
Аргументы неделиВ Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
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Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Здоровье
Суд решил, что бассейн не вправе требовать справки
Бассейн не пускал к себе посетителей старше 12 лет без справок от врача.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт (59) после 22 лет брака подал на развод.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Политика
США сняли санкции с трех российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
Рождественская ярмарка открылась в Петербурге на Манежной площади
Сегодня, 12 декабря в Санкт-Петербурге на Манежной площади начала работу Рождественская ярмарка.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Авто
В России начали действовать предновогодние скидки на автомобили
В преддверии нового года дилерские центры страны стараются выполнить месячный и годовой план продаж, потому не редко объявляют значительные скидки на свои автомобили.
Спорт
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.