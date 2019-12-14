Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Футбол

Азар анонсировал возвращение в «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
ProstoProSport 12:54
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 11:42
Шоу-бизнес

Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 12 декабря в 08:46
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе

Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Слово и Дело 05:23
Армия и оружие

В России встревожены испытаниями запрещенной ДРСМД ракеты в США

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков прокоментировал проведение в США испытаний ракеты ранее запрещенной соответствующим Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Московский Комсомолец вчера в 04:04
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Политика

Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
Взгляд.ру 12 декабря в 07:24
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru вчера в 09:08
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Metaratings 14:19
Армия и оружие

«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС

Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
SM News 16:06
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Политика

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Российская газета 13:51
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Культура

Сегодня решится судьба 24-летнего уроженца Уфы на проекте «Танцы» на ТНТ

UfacityNews.ru 00:25
Общество

133‑летний рекорд тепла может быть побит в Москве на следующей неделе

В столице установилась очень теплая для начала зимы погода, среднесуточная температура в городе более чем на 5 градусов превышает климатическую норму, а на предстоящей неделе может быть побит суточный рекорд температуры, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»

OAnews вчера в 15:04
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
РБК вчера в 16:21
Гаджеты

Компания Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 млн рублей

Американская компания запустила в продажу самый мощный и дорогой компьютер Mac Pro.
Газета DAILY 11 декабря в 13:29
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости 12 декабря в 12:14
Футбол

Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Газета.Ru 13:19
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
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