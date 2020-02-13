с чего всё началось

Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Футбол «Рубин» подписал форварда сборной Таджикистана Самиева Нападающий сборной Таджикистана Шахром Самиев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщил агент игрока Кова Тилавпур.

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