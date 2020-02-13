Общество

Вести.RuВести.RuВ Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами.
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с чего всё началось
Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал
 фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева.
РБК04:55

Подробнее о событии

Тюремщики дали добро на застолье в колонии с участием убийцы Немцова

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«Где вы роетесь в интернете?» — Песков о фотографиях застолья с осужденным за убийство Немцова

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В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова

РИА Новости04:48

В Кремле заявили, что не видели фотографий застолья с участием убийцы Немцова

Znak.com06:18

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Застолье Дадаева одобрила ФСИН

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В Кремле отреагировали на появление фото застолья из колонии с осужденным за убийство Немцова

Газета.Ru04:32
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Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Московский Комсомолец 12:50
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
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CyberSport.ru 13:36
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Газета.Ru 14:11
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Общество

Суд заочно арестовал бизнесмена Минца

В конце января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр.
DP.RU 04:08
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Многие сталкиваются с тем, что эта функция серьезно нарушает работу смартфона, поэтому обновлять лучше вручную.
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Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Здоровье

Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.
Взгляд.ру вчера в 03:22
Политика

В Конституцию впишут Курилы и зарплаты

Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
РБК 14:31
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
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Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

ToDay News Ufa 11 февраля в 06:33
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
РИА Новости 13:35
Общество

Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
ТАСС вчера в 23:11
Политика

Песков прокомментировал обращение учёных из-за дела «Сети»

Как сообщает RT, Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на данное обращение в СМИ.
Мой Брянск 06:25
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Политика

Рамзан Кадыров сменил трёх министров в правительстве

REGNUM 00:20
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Экономика

Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд

Сообщение о дополнительном выпуске акций появилось через две недели после того, как генеральный директор компании Илон Маск сообщил об отсутствии планов по привлечению капитала.
РБК 08:14
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 08:49
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Авто

Названа цена самого дешевого Skoda Karoq для России

Skoda Karoq доступен для предзаказа в России с января, а официальные продажи стартуют 14 февраля.
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Биатлон

Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов

Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
МК-Спорт 10:14
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