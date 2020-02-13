Общество
Вести.RuВ Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь отметил, что журналисты все время что-то находят, о чем он впервые слышит, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о появлении фотографий, на которых осужденные, в числе которых убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за столом с шашлыками, соками и фруктами.
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с чего всё началось
Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева.РБК04:55
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Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Политика
Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника
Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Общество
Суд заочно арестовал бизнесмена Минца
В конце января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Многие сталкиваются с тем, что эта функция серьезно нарушает работу смартфона, поэтому обновлять лучше вручную.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Здоровье
Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае
Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Здоровье
Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Общество
Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Политика
Песков прокомментировал обращение учёных из-за дела «Сети»
Как сообщает RT, Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на данное обращение в СМИ.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Экономика
Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд
Сообщение о дополнительном выпуске акций появилось через две недели после того, как генеральный директор компании Илон Маск сообщил об отсутствии планов по привлечению капитала.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Авто
Названа цена самого дешевого Skoda Karoq для России
Skoda Karoq доступен для предзаказа в России с января, а официальные продажи стартуют 14 февраля.
Биатлон
Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов
Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).