Коронавирус
Московский КомсомолецКремль прокомментировал идею продлить нерабочую неделю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов высказался о возможном продлении нерабочей недели в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этой мере ранее объявил Владимир Путин во время телеобращения к гражданам.
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В настоящий момент никаких решений на это нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал. Пока никаких оснований для предположений у нас нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:56
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