Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКремль прокомментировал идею продлить нерабочую неделю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов высказался о возможном продлении нерабочей недели в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этой мере ранее объявил Владимир Путин во время телеобращения к гражданам.
Читать в источнике
Комментировать49
Дмитрий Песков
В настоящий момент никаких решений на это нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал. Пока никаких оснований для предположений у нас нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:56

Подробнее о событии

Песков: оснований для продления в РФ выходных из-за коронавируса пока нет

ТАСС06:46

Предстоящая нерабочая неделя не будет продлена и не приведет к сокращению праздников

Вести.Ru06:15

Песков сообщил об отсутствии решений о продлении нерабочей недели

РБК05:49

В Кремле рассказали, планируется ли продлевать режим нерабочих дней

Life.ru06:02

Песков заверил, что никаких оснований для продления нерабочей недели пока нет

Интерфакс05:57

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

РИА Новости05:56

В Кремле ответили на вопрос о продлении выходной недели

Известия06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Lisa.ru вчера в 09:50
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Хоккей

Ласьков: предложение «Магнитки» по контракту не устроило Мозякина

Срок действия договора Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что "Магнитка" ведет переговоры с форвардом о новом контракте.
РИА Новости 24 марта в 10:42
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Политика

Песков не уточнил порядок оплаты труда в нерабочую неделю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, как будет оплачиваться работа сотрудников на «удаленке» в нерабочую неделю.
Известия 06:48
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

За сутки в России больных COVID-2019 стало больше на 182 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
Телеканал 360° 04:26
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян

«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:25
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

Более 140 млрд рублей выделят на выплаты для поддержки семей с детьми

Государство выделит на выплаты для поддержки семей с детьми почти 140 млрд рублей.
Известия 05:25
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Общество

Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ

УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Znak.com 06:50
Армия и оружие

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29

Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Утро.ru 00:53
Кино

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август

Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Кinomania вчера в 08:57
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Общество

Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Профиль вчера в 01:34
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Футбол

«Лацио» заинтересован в услугах Кокорина

Добавим, что с февраля 2020 года Кокорин, являющий игроком «Зенита», выступает на правах аренды в «Сочи».
REGNUM 07:51
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор 24 марта в 04:35
Экономика

Мощности «Евродона» отдадут в аренду «Дамате»

До 31 марта актив передадут Россельхозбанку, а в апреле, надеемся, он перейдет в аренду компании «Дамате», которая будет заниматься разведением птицы, – рассказал Рачаловский.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:22
Здоровье

Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
Вечерний курьер 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное