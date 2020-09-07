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Piter.tv
Piter.tv

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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РБК

Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»

РБК06:47
РИА Новости

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

РИА Новости05:35
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

Российская газета05:56
RT на русском

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

RT на русском05:50
Коммерсантъ

Кремль не видит рисков для «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ05:41
ТАСС

Кремль не видит рисков того, что Германия заблокирует проект «Северный поток - 2»

ТАСС06:22
Московский Комсомолец

Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального

Московский Комсомолец05:34

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
RT на русском11:22

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального
Собеседник05:09
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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Сторонники Навального снова обратились в суд по поводу бездействия СК

Жалобу на решение суда отказавшегося рассматривать дело о бездействии Следственного комитета РФ (СК) в деле Алексея Навального подали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади 7 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна12:15
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ru11:33
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