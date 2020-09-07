Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину

Сенатор Алексей Пушков заявил, что не считает уместным обращение Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину, в котором актер попросил "пощадить" своего коллегу Михаила Ефремова.