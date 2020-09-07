В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
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В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального
Московский Комсомолец05:34