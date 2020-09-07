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Piter.tv
Piter.tv

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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РБК

Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»

РБК06:47
RT на русском

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

RT на русском05:50
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

Российская газета05:56
ТАСС

Кремль не видит рисков того, что Германия заблокирует проект «Северный поток - 2»

ТАСС06:22
Коммерсантъ

Кремль не видит рисков для «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ05:41
РИА Новости

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

РИА Новости05:35
Московский Комсомолец

Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального

Московский Комсомолец05:34

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Джонсон и Макрон обсудили ситуацию по делу отравления Навального

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макарон провели беседу по телефону, в рамках которой обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального.
News.ru11:30
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Netflix представил первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера

Для Финчера «Манк» видится не самой типичной историей: здесь нет убийств, расследований, психологического триллера, да и, обесцветив фильм, режиссер собственноручно лишил себя столь важной для его работы игры с цветом в кадре.
Киноафиша России04:23
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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