В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
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На вопрос, не видят ли в Кремле рисков блокировки проекта со стороны Германии, Песков ответил: "Нет".В источнике
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Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального
Московский Комсомолец05:34