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Российская газета
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

На вопрос, не видят ли в Кремле рисков блокировки проекта со стороны Германии, Песков ответил: "Нет".В источнике
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Коммерсантъ

Кремль не видит рисков для «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ05:41
ТАСС

Кремль не видит рисков того, что Германия заблокирует проект «Северный поток - 2»

ТАСС06:22
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

Российская газета05:56
RT на русском

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

RT на русском05:50
РБК

Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»

РБК06:47
РИА Новости

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

РИА Новости05:35
Московский Комсомолец

Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального

Московский Комсомолец05:34

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Координационный совет потребовал освободить белорусских оппозиционеров

"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", - говорится в обращении.
РИА Новости09:12
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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