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Российская газета
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

На вопрос, не видят ли в Кремле рисков блокировки проекта со стороны Германии, Песков ответил: "Нет".В источнике
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РБК

Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»

РБК06:47
ТАСС

Кремль не видит рисков того, что Германия заблокирует проект «Северный поток - 2»

ТАСС06:22
Московский Комсомолец

Кремль оценил риск блокировки Германией «Северного потока-2» из-за Навального

Московский Комсомолец05:34
RT на русском

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

RT на русском05:50
Коммерсантъ

Кремль не видит рисков для «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ05:41
РИА Новости

В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

РИА Новости05:35
Российская газета

В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»

Российская газета05:56

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.com06:40
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Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
Новый День06:52

Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Известный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил о завершении работы над новой версией фильма "Крестный отец 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии.
Sputnik Кыргызстан05:54
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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