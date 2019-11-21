Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

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