Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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