Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

с чего всё началось

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

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