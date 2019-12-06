Политика
Российская газетаВ Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
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Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Гаджеты
Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона
Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт.
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию
В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Космос
Частная космонавтика прирастает «Сибирью»
Политика
«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге
В Сети появилось видео аварии с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, которая произошла утром 5 декабря.
Здоровье
Малышева назвала болезни и виды рака, от которых защищает аспирин
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».