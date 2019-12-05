Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
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Песков: по итогам саммита в «нормандском формате» может быть принят необязывающий документ

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Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

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Газета.Ru13:35

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Московский Комсомолец13:32
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В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
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