В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.

с чего всё началось

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

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