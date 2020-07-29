Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39

Подробнее о событии

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

РБК06:17

В Кремле сообщили, что Путин проходит тесты на COVID-19 по мере необходимости

Газета.Ru05:43

Песков сообщил, что Путин продолжает тестироваться на коронавирус по мере необходимости

ТАСС05:53

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс05:41

Кремль оказался не в курсе коронавируса у Лукашенко

Lenta.ru05:38

В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко

RT на русском05:38

В Кремле рассказали о здоровье Путина после встречи с Лукашенко. Белорусский лидер перенес COVID-19

URA.Ru06:04
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Общество

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
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Общество

ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
Evo-rus.com 01:18
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
9
Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 27 июля в 06:05
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Политика

Путин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России

Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
Известия 08:22
1K
Игры

Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры

В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
77
Общество

Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Здоровье

136 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 29 июля в Ростовской области у 12 674 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 301,6 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:59
1,7K
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
190
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
118
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com вчера в 09:11
138
Общество

За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ

НИА-Томск 05:25
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
18
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
28
Экономика

Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты

Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости 02:31
49
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
51
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
10
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
15
Путешествия

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране.
Вместе-РФ 05:43
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной

Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
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Культура

Юлия Михалкова снялась в комедийном сериале на СТС

В роли героев мини-сериал выступят комедийные звезды, в числе которых Юлия Михалкова.
Globalcity.info 05:22
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
137
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вангер» есть члены его батальона.
News.ru 09:15
1
Шоу-бизнес

Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг

В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
2
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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