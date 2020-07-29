Коронавирус
ИнтерфаксВ Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.ТАССвчера в 11:39
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Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
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Общество
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ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
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Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
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Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
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Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
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«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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136 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 29 июля в Ростовской области у 12 674 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 301,6 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Шоу-бизнес
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По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
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72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
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В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
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Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране
Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране.
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Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
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В роли героев мини-сериал выступят комедийные звезды, в числе которых Юлия Михалкова.
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Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
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ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
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Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
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Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
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Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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