Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле не знают, был ли Смоленков шпионом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков в действительности агентом ЦРУ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

РИА Новости05:50

Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет

Ведомостивчера в 17:26

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

RT на русском06:05

Кремль не подтверждает, что Смоленков мог иметь доступ к данным спецслужб

ТАСС06:05

Кремль не подтвердил информацию о доступе Смоленкова к секретным данным спецслужб

Коммерсантъ06:16

В Кремле не подтвердили наличие у Смоленкова доступа к данным спецслужб

РБК06:05

В Кремле не подтвердили сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Интерфакс06:01
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Баскетбол

Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу

Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Газета.Ru 11:22
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«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Происшествия

Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры

В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Политика

Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика

Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября 2001 года

News.ru 11:29
Гаджеты

IPhone 11 показали на ежегодной презентации Apple

Компания Apple представила на своей ежегодной презентации новый смартфон iPhone 11.
Народные новости вчера в 14:05
Происшествия

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Спорт

Жильбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачете

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который на 2 минуты 24 секунды опережает вышедшего на второе место колумбийца Наиро Кинтану (Movistar), испанец Алехандро Вальверде занимает третье место (+2 минуты 48 секунд).
РИА Новости 10:46
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие

Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР

Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Экономика

Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
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Политика

Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Кино

Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

Телепрограмма 08:06
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Армия и оружие

В КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня

Хакасия-Информ вчера в 22:24
Экономика

ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку

Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Футбол

Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
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Apple тестирует гарнитуру виртуальной реальности

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Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром

Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
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Наука

Два литра в день выпивать не обязательно — ученые развенчали миф о воде

Например, эксперты опровергли миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.
Planet Today 08:43
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