Политика
Газета.RuВ Кремле не знают, был ли Смоленков шпионом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков в действительности агентом ЦРУ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:54, Вашингтон
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Гаджеты
IPhone 11 показали на ежегодной презентации Apple
Компания Apple представила на своей ежегодной презентации новый смартфон iPhone 11.
Народные новости вчера в 14:05
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Спорт
Жильбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачете
В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который на 2 минуты 24 секунды опережает вышедшего на второе место колумбийца Наиро Кинтану (Movistar), испанец Алехандро Вальверде занимает третье место (+2 минуты 48 секунд).
РИА Новости 10:46
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие
Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР
Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Армия и оружие
В КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня
Хакасия-Информ вчера в 22:24
Экономика
ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку
Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Футбол
Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»
Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Игры
Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром
Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
CyberSport.ru 08:59
Наука
Два литра в день выпивать не обязательно — ученые развенчали миф о воде
Например, эксперты опровергли миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.
Planet Today 08:43