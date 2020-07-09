Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Общество В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. 1,2K

Происшествия Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.

Культура «Музей должен идти к коллекционеру» В интервью «Ведомостям» основатель фонда-дарителя Владимир Смирнов рассказывает, почему музей сам выбирал работы, чего не хватает современному искусству в стране и о своем отношении к акционизму.

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 332

Энергетика Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 141

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 50

Футбол Бранислав Иванович подпишет новый контракт с «Зенитом» Руководство клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга намерено продлить до лета 2021 года контракт с Браниславом Ивановичем, истекающий по окончании этого сезона.

Политика Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда. 4

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 15

Футбол «Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак» «Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».

Общество В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 199

Футбол «Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.