Политика
РИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Культура
«Музей должен идти к коллекционеру»
В интервью «Ведомостям» основатель фонда-дарителя Владимир Смирнов рассказывает, почему музей сам выбирал работы, чего не хватает современному искусству в стране и о своем отношении к акционизму.
Ведомости 18:00
Здоровье
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Общество
Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания
За день до задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал в региональном парламенте, был спокоен и позитивен.
Life.ru вчера в 23:38
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство РФ готовит новую выплату для семей с детьми.
Live24 01:57
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor вчера в 03:07
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
Футбол
Бранислав Иванович подпишет новый контракт с «Зенитом»
Руководство клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга намерено продлить до лета 2021 года контракт с Браниславом Ивановичем, истекающий по окончании этого сезона.
NewInform 09:26
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Общество
Метеорологи сообщили об изменении климата в ближайшие пять лет
Новые климатические прогнозы содержат оценки глобальных температур на ближайшие пять лет.
ТИА 03:34
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер
Деловое.ТВ 09:59
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ 16:28
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross.
Автостат 10:01