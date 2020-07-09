Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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В Кремле заявили, что не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году

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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

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Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
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Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

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