Политика
РИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вонсуна нашли мертвым. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию.
Lenta.ru 12:06
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Политика
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости вчера в 09:16
Футбол
Сёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионов
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно перспектив «железнодорожников» выйти в Лигу чемпионов.
Metaratings вчера в 17:32
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
Как сообщили специалисты, в РФ продажи новых легковых машин и LCV в июне снизились на 14,6% и составили 635 959 проданных экземпляров.
Tvoe-avto.com 07 июля в 08:17
Технологии
Дуров обвинил Apple в монополизации рынка
Корпорация Apple злоупотребляет своим положением на рынке, уничтожает стартапы по всему миру и эксплуатирует разработчиков приложений.
Компания 11:26
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Здоровье
Медик назвал ежедневную норму по арбузу
При потреблении арбузов в большом количестве происходит разбалансировка обмена веществ.
Телеканал 360° 11:41
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Футбол
Уткин: «Тедеско - псих. В „Спартаке“ у него ничего не получится»
Блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско за его излишнюю эмоциональность.
Sport.ru 10:29
Общество
Комиссия ФАС признала «ВМЗ» виновным в завышении цен на колеса
В ходе проверки было установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года компания подписала несколько контрактов по конкурсному отбору на продажу железнодорожных цельнокатаных колес диаметром 957 миллиметров.
56orb.ru 11:16
Общество
Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше
Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Общество
Delivery Club выплатила курьерам большую часть долгов по зарплате
Компания Delivery Club выплатила большинству своих курьеров долги по зарплате.
Вести.Ru 06:06
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
RT на русском 07:03