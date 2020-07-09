Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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В Кремле отреагировали на запись «переговоров Путина и Порошенко»

РБК10:12

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости06:04

В Кремле заявили, что не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году

Интерфакс06:23

Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко

ТАСС06:15

Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Lenta.ru06:46

Кремль отреагировал на данные о записи «разговора Путина и Порошенко»

RT на русском06:23

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко от 2015 года

Газета.Ru10:12
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

Российская газета вчера в 05:17
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Происшествия

Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым

Пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вонсуна нашли мертвым. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию.
Lenta.ru 12:06
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Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
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Политика

Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС

Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости вчера в 09:16
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Футбол

Сёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно перспектив «железнодорожников» выйти в Лигу чемпионов.
Metaratings вчера в 17:32
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

Как сообщили специалисты, в РФ продажи новых легковых машин и LCV в июне снизились на 14,6% и составили 635 959 проданных экземпляров.
Tvoe-avto.com 07 июля в 08:17
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Технологии

Дуров обвинил Apple в монополизации рынка

Корпорация Apple злоупотребляет своим положением на рынке, уничтожает стартапы по всему миру и эксплуатирует разработчиков приложений.
Компания 11:26
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Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
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Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
6
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Здоровье

Медик назвал ежедневную норму по арбузу

При потреблении арбузов в большом количестве происходит разбалансировка обмена веществ.
Телеканал 360° 11:41
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
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Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
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Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
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Футбол

Уткин: «Тедеско - псих. В „Спартаке“ у него ничего не получится»

Блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско за его излишнюю эмоциональность.
Sport.ru 10:29
Общество

Комиссия ФАС признала «ВМЗ» виновным в завышении цен на колеса

В ходе проверки было установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года компания подписала несколько контрактов по конкурсному отбору на продажу железнодорожных цельнокатаных колес диаметром 957 миллиметров.
56orb.ru 11:16
3
Общество

Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше

Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
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Экономика

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
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Общество

Delivery Club выплатила курьерам большую часть долгов по зарплате

Компания Delivery Club выплатила большинству своих курьеров долги по зарплате.
Вести.Ru 06:06
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Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
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Политика

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

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