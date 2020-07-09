Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Украинский депутат опубликовал записи «переговоров Путина и Порошенко»

РБК06:58

В Кремле не стали комментировать обнародованные записи «разговора Путина и Порошенко»

Газета.Ru06:31

Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко

ТАСС06:15

Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Lenta.ru06:46

В Кремле заявили, что не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году

Интерфакс06:23

Песков прокомментировал данные о записи «разговора Путина и Порошенко»

RT на русском06:23

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости06:04
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Происшествия

Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Пятый канал 07:13
1
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
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Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Общество

Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

РИА Новости 06:19
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
8
Происшествия

Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток

Peterburg2.ru 07:06
4
Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
2
Общество

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
1,2K
Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
1
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
157
Общество

Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
2
Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Дни24 вчера в 15:30
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
4
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3K
Политика

Медведев охарактеризовал отношения с Путиным

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
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Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
14
Происшествия

Жалобу на приговор экс-министру Андрею Куликову рассмотрят повторно

Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции прошло рассмотрение представления региональной прокуратуры на определение Саратовского областного суда, изменившего приговор экс-министру промышленности Андрею Куликову.
Взгляд-инфо 04:23
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
4
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
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Происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
4
Кино

Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме

В США завершилось производство нового фильма создателя "Эйфории" Сэма Левинсона под названием "Малкольм и Мари" (Malcolm Marie).
ИА InterMedia 07:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
7
Биатлон

Губерниев назвал фаворита в борьбе за кресло президента СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о грядущей внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России.
Sport.ru 06:29
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Кино

Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
5
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
82
Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
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