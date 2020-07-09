Политика
РИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Происшествия
Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Пятый канал 07:13
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 вчера в 15:30
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Политика
Медведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Происшествия
Жалобу на приговор экс-министру Андрею Куликову рассмотрят повторно
Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции прошло рассмотрение представления региональной прокуратуры на определение Саратовского областного суда, изменившего приговор экс-министру промышленности Андрею Куликову.
Взгляд-инфо 04:23
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Кино
Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме
В США завершилось производство нового фильма создателя "Эйфории" Сэма Левинсона под названием "Малкольм и Мари" (Malcolm Marie).
ИА InterMedia 07:11
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Биатлон
Губерниев назвал фаворита в борьбе за кресло президента СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о грядущей внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России.
Sport.ru 06:29
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Происшествия
Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области
В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05