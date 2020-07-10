Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Общество Названо число умерших от коронавируса в России в мае В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года. 4

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 11

Общество Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2» В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос. 1

Шоу-бизнес Как выглядит подросший сын Джорджа и Амаль Клуни Фотографам удалось запечатлеть 3-летнего сына звездной пары. Малыш подрос с тех пор, как мы видели его в последний раз.

Политика Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости». 11

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 148

Общество Губернатор Виктор Томенко ужесточил масочный режим в Алтайском крае Сегодня, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в Указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщает официальный сайт регионального правительства. 12

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 52

Политика Украина построила 12 км «стены» с Россией Всего в текущем году было обустроено 12,16 км инженерных заграждений на границе, из которых 5,45 км составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 км - рокадная дорога, также возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%. 28

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 172

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 26

Происшествия Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата Губернатор Юты Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице штата Солт-Лейк-Сити в связи со вспыхнувшими в городе протестами, сообщает The Hill.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". 2,6K

Футбол Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR Домашний матч казанского "Рубина" против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.