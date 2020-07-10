Политика
РИА НовостиВ Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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В Кремле заявили, что не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году
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