Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Общество Смертность в России в мае выросла на 11,9% Смертность в России в мае увеличилась на 11,9 процента по сравнению с маем прошлого года, рассказал глава Росстата Павел Малков в эфире телеканала «Россия-24». 1

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Футбол Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит» Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. 1

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 460

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 10

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Наука Палеонтологи уточнили устройство первых зубов Оказалось, что у них, как и у ряда костных рыб, зубы были расположены по краям челюстей, крепились и к покровам тела, и к челюстным костям, а новые вырастали со стороны языка (внутренней), а не «щек» (наружной).

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 25

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 31

Общество Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией «Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении. 4

Футбол «Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Шоу-бизнес Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты». 10

Политика Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.