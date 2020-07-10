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РБКРБК

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.В источнике
С чего всё началось

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
РБК01:00
Подробнее о событии

РБК: В Кремле обсуждают проведение выборов по правилам конституционного плебисцита

Фонтанка.Ру04:38

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

РБК01:00

РБК: в Кремле обсуждают назначение наблюдателей на выборах только через Общественную палату

Дождь02:47

РБК: в России могут отменить «день тишины» перед выборами

URA.Ru02:05

В Кремле обсуждают отмену «дня тишины» перед выборами

Коммерсантъ01:52

РБК: Кремль думает над тем, чтобы отсеять «неудобных» наблюдателей на выборах

БИЗНЕС Online01:16

Клишас подтвердил, что в Совете Федерации обсуждаются отмена дня тишины перед выборами

Эхо Москвы04:03
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета22:57
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Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 10:40
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Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъвчера в 03:22
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Искусственный интеллект научится управлять чешскими «летающими партами»

Американская компания Calspan Corporation получила контракт Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США, согласно которому должна будет модифицировать учебные самолеты L-39 Albatros чешского производства таким образом, чтобы ими могла управлять система искусственного интеллекта.
N+102:36

Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки

Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ.
Lenta.ru04:28
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъвчера в 02:24
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В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

15-летний Николай Лукашенко в последнее время находится под пристальным вниманием СМИ и тех, кто с нетерпением ждет известия о том, какой же пост в правительстве Беларуси достанется наследнику президента страны Александра Лукашенко.
Popcornnews.ru04:00
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