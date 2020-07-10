В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
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Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.В источнике
С чего всё началось
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
РБК01:00
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