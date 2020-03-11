Коронавирус
ВедомостиВ Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая
Обе обсуждаемые даты выпадают на среду, как и 22 апреля. В Кремле настаивают на проведении голосования в середине недели, чтобы объявленный выходной нельзя было совместить с субботой и воскресеньем, так как это может отразиться на явке, поясняют источники.
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с чего всё началось
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.РБК08:04
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Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Финансы
Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
Игры
Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату
Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Общество
Украина сообщила о начале эвакуации россиян
Эвакуация началась в пятницу вечером, 27 марта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Общество
Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Футбол
Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Общество
В Башкирии до 5 апреля закроют торговые центры и салоны красоты
Больше недели будут закрыты двери парикмахерских, СПА, салонов красоты, бань и саун.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
Общество
Россиян начнут уведомлять о причинах блокировки карт
Россиян начнут уведомлять о причинах, по которым были заблокированы их банковские карты.
Общество
Лукашенко заявил о нежелании Минска повторить «печальный опыт Москвы»
«Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — сказал глава государства.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.