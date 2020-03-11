Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Обе обсуждаемые даты выпадают на среду, как и 22 апреля. В Кремле настаивают на проведении голосования в середине недели, чтобы объявленный выходной нельзя было совместить с субботой и воскресеньем, так как это может отразиться на явке, поясняют источники.
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с чего всё началось

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Новая газета09:53

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомости09:41

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец 02:52
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Live24 03:13
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM вчера в 07:03
Игры

Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату

Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Sport24.ru вчера в 23:45
Общество

Украина сообщила о начале эвакуации россиян

Эвакуация началась в пятницу вечером, 27 марта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Mockva.ru 18:09
Общество

Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
ИА Новороссия 16:28
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor 03:07
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Футбол

Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Чемпионат 17:29
Общество

В Башкирии до 5 апреля закроют торговые центры и салоны красоты

Больше недели будут закрыты двери парикмахерских, СПА, салонов красоты, бань и саун.
Выбор (Салават) 13:58
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 18:29
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 25 марта в 01:57
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
ФедералПресс 13:31
Общество

Россиян начнут уведомлять о причинах блокировки карт

Россиян начнут уведомлять о причинах, по которым были заблокированы их банковские карты.
Online47.ru 21:15
Общество

Лукашенко заявил о нежелании Минска повторить «печальный опыт Москвы»

«Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — сказал глава государства.
РБК 07:30
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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