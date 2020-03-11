В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.

с чего всё началось

Обе обсуждаемые даты выпадают на среду, как и 22 апреля. В Кремле настаивают на проведении голосования в середине недели, чтобы объявленный выходной нельзя было совместить с субботой и воскресеньем, так как это может отразиться на явке, поясняют источники.

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

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