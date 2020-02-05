Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль объяснил связанные с Госсоветом поправки к Конституции

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Песков: поправки в Конституцию призваны обеспечить качественное развитие госсистемы

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Песков заявил о готовности России к закреплению в Конституции индексации пенсий

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В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

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Песков объяснил слова Путина о «продиктованных жизнью» поправках к Конституции

Коммерсантъ04:41

Кремль оценил внесение в Конституцию нормы об индексации пенсий

Lenta.ru04:37

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

RT на русском04:50
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Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Здоровье

Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 21:06
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Autorating.ru 06:36
Армия и оружие

Российские подлодки обложили американский «Норфолк»

Военно-морские силы США признались, что из-за российских субмарин экипажи американских подлодок не чувствуют себя защищенными практически сразу после выхода с базы "Норфолк".
Утро.ru 06:36
Общество

Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
RT на русском 06:50
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Гаджеты

Обновление Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти»

Предоставленное пользователям Microsoft накопительное обновление Windows 10 за номером KB4532695 вызывает появление "синего экрана смерти" или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
Авто

Kia показала новый кроссовер Sonet. Он станет глобальной моделью

Кроссовер Sonet предложен на роль третьей модели Kia Motors в Индии, а его покупателями видят молодых людей, активно «общающихся с миром», ведущих активный образ жизни и интересующихся технологиями.
Motor 03:28
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС вчера в 07:04
Политика

Путин: от состояния отношений РФ и США зависит мир и безопасность

Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
News.ru 06:19
Армия и оружие

МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках

Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
РИА Новости 06:47
Игры

Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля

Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.
Игромания.ру вчера в 10:57
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:33
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом

Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Новые Известия 06:39
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Происшествия

Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера

Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Вести.Ru 05:55
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Труд вчера в 16:14
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса.
РБК 04:38
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Армия и оружие

Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
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