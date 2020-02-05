Политика
REGNUMВ Кремле объяснили цель поправок к Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Здоровье
Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Армия и оружие
Российские подлодки обложили американский «Норфолк»
Военно-морские силы США признались, что из-за российских субмарин экипажи американских подлодок не чувствуют себя защищенными практически сразу после выхода с базы "Норфолк".
Общество
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Гаджеты
Обновление Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти»
Предоставленное пользователям Microsoft накопительное обновление Windows 10 за номером KB4532695 вызывает появление "синего экрана смерти" или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Авто
Kia показала новый кроссовер Sonet. Он станет глобальной моделью
Кроссовер Sonet предложен на роль третьей модели Kia Motors в Индии, а его покупателями видят молодых людей, активно «общающихся с миром», ведущих активный образ жизни и интересующихся технологиями.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса
Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Политика
Путин: от состояния отношений РФ и США зависит мир и безопасность
Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
Армия и оружие
МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках
Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Игры
Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля
Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом
Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Происшествия
Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера
Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая
Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.